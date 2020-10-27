SpaceX выложила бета-версию приложения Starlink. Месячная подписка обойдется в $99

Во время бета-тестирования спутниковый интернет от Starlink будет работать со скоростью от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с. Задержка должна составить от 20 до 40 мс.

В SpaceX предупредили, что интернет может работать с перебоями Фото: depositphotos.com

Компания Илона Маска SpaceX выпустила бета-версию приложения спутникового интернета Starlink в Apple Store и Google Play. Об этом сообщает CNBC, журналисты которого получили в свое распоряжение письмо-приглашение для подписки.

Месячная подписка на приложение будет стоить $99 (2807 грн), а пакет подключения ㅡ $499 (14 тыс. грн).

Согласно письму, во время бета-тестирования интернет от Starlink будет работать со скоростью от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с. Задержка должна составить от 20 до 40 мс. В компании предупредили, что интернет может работать с перебоями.

Журналистам в компании объяснили, что такие письма-приглашения получили пользователи, которые заполнили специальную форму на веб-сайте Starlink. Компания Илона Маска разместила эту форму в июне, и менее чем через два месяца SpaceX заявила, что почти 700 тыс. человек в США проявили интерес к услуге.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.