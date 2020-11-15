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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские власти объяснили дефицит воды в оккупированном Крыму "воровством"

До 1 декабря оккупационные власти Крыма хотят ввести программу по учету и контролю потерь воды на полуострове.

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Весной 2014 года Киев прекратил подачу воды в Крым
Весной 2014 года Киев прекратил подачу воды в Крым
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Россией Крыму хотят привлечь правоохранителей к расследованию дефицита воды на полуострове. Об этом сообщил 14 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

По его словам, ключевая проблема нехватки воды – это воровство. Хуснуллин также отметил, что крымчане специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды: "У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало".

Поэтому, по его словам, необходимо ввести программу по учету и контролю таких потерь, она должна появиться до 1 декабря.

При этом Хусснуллин отметил, что сами сети на некоторых участках имеют износ за 70%, что означает, что вода просто утекает в землю. Он пояснил, что официально потери по водоканалам заявляются до 50%. 

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Теги: Россия, Крым, аннексия, вода, Марат Хуснуллин
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