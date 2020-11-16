"Только четыре часа в сутки". В Симферополе ограничат подачу воды

С 17 ноября в Симферополе начнет действовать новый график подачи воды.

В аннексированном Симферополе объявлены новые ограничения на подачу воды, сообщила в Facebook пресс-служба подконтрольного России предприятия "Вода Крыма".

Жители Севастополя смогут пользоваться водой только четыре часа в сутки, говорится в заявлении.

Новые ограничения вводят "в связи с критическими уровнями водохранилищ и недопущением мертвых объемов", работать они будут "до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения".

Новый график начнут тестировать с 17 ноября. Со вторника по четверг вода в кранах Симферополя будет с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00. По пятницам, субботам и воскресеньям – с 18.00 до 22.00.

График подачи воды в понедельник пока не сообщается. Его определят в течение недели в процессе тестирования, добавили на "предприятии".

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.