ГОРДОН
 
 
МИР

Канадский музей получил бутылку с водой возрастом более миллиарда лет

Древнейшая вода в мире, которую выставили в канадском музее, была собрана в 2009 году из шахты Кидд-Крик, недалеко от Тимминса, Онтарио. Ученые проанализировали воду и обнаружили, что ее возраст как минимум в 10 раз больше, чем у воды, которая до этого считалась самой древней.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Возраст некоторых элементов воды достигает 2,4 млрд лет
Возраст некоторых элементов воды достигает 2,4 млрд лет
Фото: ingeniumcanada.org

Канадский музей науки и инноваций получил один из старейших музейных артефактов в мире – стеклянную бутылку с древней водой возрастом более миллиарда лет, которая является образцом старейшей проточной воды из когда-либо обнаруженных. Об этом 27 ноября сообщили на сайте музея.

Вода была собрана в 2009 году из шахты Кидд-Крик, недалеко от Тимминса, Онтарио, примерно на 2,4 км ниже поверхности земли геохимиком Университета Торонто, доктором Барбарой Шервуд Лоллар. Ученая и ее лаборатория проанализировали воду и обнаружили, что ее возраст как минимум в 10 раз больше, чем у воды, которая до этого считалась самой древней.

Некоторые компоненты воды еще старше: ученые выяснили, что она была на Земле еще до кислородной катастрофы – глобального изменения состава атмосферы Земли, произошедшего около 2,45 млрд лет назад.

"Стакан с древней водой – выдающийся памятник истории и символ великих канадских открытий. Мы гордимся тем, что он был добавлен в нашу коллекцию наследия, чтобы поколения канадцев могли узнать о его историческом и культурном значении", – подчеркнули в музее.

Теги: Канада, вода, музей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
Верещук рассказала, как следит за иммунитетом во время эпидемии коронавируса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Очень сложно узнать". Поклонники обсуждают перемены во внешности Dzidzio
"Очень сложно узнать". Поклонники обсуждают перемены во внешности Dzidzio
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
Герцогиня Кембриджская случайно засветила любимые смайлы
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
"Поет, словно ангел". Виктория Бэкхем показала, как муж подпевает младшему сыну
Свитолина показала тренировку в зале
Свитолина показала тренировку в зале
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
Экс-участница "Танцев со звездами" Каминская прокомментировала результаты шоу
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
  Ефросинина рассказала о своих предпочтениях в сексе
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Настоящий боец и справится со всем". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Стала известна причина смерти 90-летнего Коннери
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
Мадонна позировала на руках у молодого бойфренда
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
"Особо сильных симптомов нет". Квиткова рассказала, как узнала, что заразилась коронавирусом
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
  Луценко рассказала о своих табу в сексе
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
100 тыс. грн за лучшую увертюру. В Украине объявлен конкурс для композиторов
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
"Приятно смотреть". Пугачева перед камерой сделала сыну массаж ног
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Украинец Балабанов на "Детском Евровидении" занял седьмое место
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечении
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS