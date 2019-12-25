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В Китае нашли древний кратер от большого метеорита

Китайские геохимики нашли на северо-востоке КНР кратер, появившийся в меловом периоде (145–66 млн лет назад) в результате падения огромного метеорита.

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Метеорит упал на территории нынешнего Китая миллионы лет назад
Метеорит упал на территории нынешнего Китая миллионы лет назад
Фото: ЕРА

На северо-востоке Китая в уезде Илань провинции Хэйлунцзян ученые обнаружили метеоритный кратер диаметром 1850 метров и глубиной 150 метров. Об этом 25 декабря сообщает агентство "Синьхуа".

Исследование было проведено Гуанчжоуским институтом геохимии при Академии наук Китая.

Расположенный в юго-западной части Малого Хингана чашеобразный ударный кратер в целом хорошо сохранился, только одна треть его краев размыта. На большей части поверхности кратера растет белая береза.

Результаты исследования показывают, что кратер Илань появился на гранитном основании мелового периода (145–66 млн лет назад), но точная дата его образования требует дальнейшего изучения. Между тем озерные отложения на дне кратера указывают на то, что когда-то на этом месте было озеро, которое исчезло около 10 тыс. лет назад. 

Теги: метеорит, кратер
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