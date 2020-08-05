В Житомирской области археологи достали из реки редкую древлянскую лодку. Фоторепортаж

Найденный экспонат – девятиметровая древлянская долбленка, сделанная из соснового ствола, ее точный возраст неизвестен. Подобные суда применялись для переброски военной силы или торговых перевозок, управлялись экипажем из семи человек. Ученые выдвинули две версии затопления лодки: нападение разбойничьей банды или выход судна из-под контроля на одном из крутых поворотов Уборти, которая в старину была полноводной. Редкую долбленку отвезли в краеведческий музей Олевска.