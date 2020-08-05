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В Житомирской области археологи достали из реки редкую древлянскую лодку. Фоторепортаж

Сегодня 13.18
В Олевском районе Житомирской области археологи извлекли из реки Уборть практически целую деревянную лодку, сообщил 4 августа сайт Полесского природного заповедника. Найденный экспонат – девятиметровая древлянская долбленка, сделанная из соснового ствола, ее точный возраст неизвестен. Подобные суда применялись для переброски военной силы или торговых перевозок, управлялись экипажем из семи человек. Ученые выдвинули две версии затопления лодки: нападение разбойничьей банды или выход судна из-под контроля на одном из крутых поворотов Уборти, которая в старину была полноводной. Редкую долбленку отвезли в краеведческий музей Олевска.
Теги: археология, Житомирская область, история, музей, Олевск
 

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