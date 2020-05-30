В Норвегии пара нашла древнюю могилу викингов под полом своей спальни

По мнению археологов, пара нашла древнюю могилу викингов, относящуюся к ІХ веку.

Жительница Норвегии Марианн Кристиансен и ее муж во время ремонта спальни обнаружили под полом 1000-летнюю могилу викингов. Об этом 27 мая сообщает TV2.

Семья планировала утеплить спальню, для чего и подняла напольные доски, под которыми оказалась насыпь камней. Когда разобрали и их, супруги нашли предмет, который приняли за колесо игрушечной машинки.

Решив, что находка может иметь историческое значение, они обратились к археологам округа Нурланд. Археолог Мартинус Хауглид заявил, что пара, по всей вероятности, нашла древнюю могилу викингов, относящуюся к ІХ веку. Найденные предметы уже направили на изучение.