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В Норвегии пара нашла древнюю могилу викингов под полом своей спальни

По мнению археологов, пара нашла древнюю могилу викингов, относящуюся к ІХ веку.

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Археологическую находку эпохи викингов пара сделала во время ремонта спальни
Археологическую находку эпохи викингов пара сделала во время ремонта спальни
Фото: depositphotos.com

Жительница Норвегии Марианн Кристиансен и ее муж во время ремонта спальни обнаружили под полом 1000-летнюю могилу викингов. Об этом 27 мая сообщает TV2.

Семья планировала утеплить спальню, для чего и подняла напольные доски, под которыми оказалась насыпь камней. Когда разобрали и их, супруги нашли предмет, который приняли за колесо игрушечной машинки. 

Решив, что находка может иметь историческое значение, они обратились к археологам округа Нурланд. Археолог Мартинус Хауглид заявил, что пара, по всей вероятности, нашла древнюю могилу викингов, относящуюся к ІХ веку. Найденные предметы уже направили на изучение.

Теги: Норвегия, археология
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