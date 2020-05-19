Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца

Норвежский певец и скрипач Александр Рыбак поздравил в социальных сетях отца Игоря Рыбака с днем рождения.

В 1990 году Рыбак с родителям переехал в Норвегию Фото: rybakofficial / Instagram

33-летний победитель "Евровидения 2009", норвежский музыкант Александр Рыбак обнародовал в Instagram серию снимков, на которых запечатлен его отец в разные периоды жизни.

"Учитель. Герой. Папа", – лаконично подписал публикацию артист, отметив с помощью хештега, что его отец празднует день рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Teacher герой turkamerat Папа #happybirthday #деньрождения #gratulerermeddagen Публикация от Alexander Rybak (@rybakofficial) 19 Май 2020 в 2:18 PDT

Александр Рыбак родился в 1986 году в Беларуси. В 1990 году семья переехала в Норвегию. Отец артиста – скрипач Игорь Рыбак – стал для сына первым учителем.

Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.

В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.