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Мексиканские археологи нашли обломки парусника, затонувшего 200 лет назад

У побережья штата Кинтана-Роо в Мексике обнаружили затонувший корабль. Ученые предполагают, что это английское судно, потерпевшее крушение в конце ХVIII – начале ХIХ века.

Пока исследователи провели одно погружение, записав GPS-координаты затонувшего корабля
Пока исследователи провели одно погружение, записав GPS-координаты затонувшего корабля
Фото: inah.gob.mx

Археологи нашли в Карибском море корабль, который затонул более 200 лет назад после удара о рифы, об этом сообщили в Национальном институте истории и археологии Мексики.

Корабль был назван "Мануэль Поланко" в честь рыбака, который в 1990-х обнаружил его. Корпус судна, изготовленный из древесины, почти полностью сгнил.

"Сохранились якорь, пушка и чугунные слитки, которые использовали в качестве балласта. Эти детали соответствуют английскому парусному судну конца ХVIII или начала ХIХ века", – отметили в институте археологии.

Исследователи предположили, что экипаж судна пытался избежать катастрофы. Это следует из того, что якорь был спущен на воду, скорее всего, моряки пытались прикрепиться к рифовой преграде.

Пока археологи провели одно погружение в районе рифа Банка Чинчорро, записав GPS-координаты затонувшего корабля.

"Трудно говорить о размерах парусника, его грузе и других деталях, поскольку корабль лежит на рифовом барьере, где сильное океанское течение", – уточнили ученые.

Территория, где затонул британский парусник, считается подводным объектом культурного наследия. Там уже нашли обломки 69 потерпевших крушение кораблей.

Теги: археология, Мексика, корабль, ученые
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