Археологи нашли в Помпеях останки двух погибших от извержения вулкана Везувий. Это могли быть раб и его хозяин

Останки обнаружили в районе Чивита Джулиана, в 700 метрах к юго-западу от центра Помпей. Исследователи установили, что возраст первого мужчины на момент смерти был от 30 до 40 лет, а второго – от 18 до 23 лет.

Богатый житель Помпей и его раб могли умереть в 79 году нашей эры Фото: beniculturali.it

Итальянские археологи нашли останки двух мужчин, погибших почти 2 тыс. лет назад в результате извержения вулкана у древнеримского города Помпеи. Останки принадлежали рабу и его хозяину, сообщили в министерстве культуры Италии 21 ноября.

Находку обнаружили во время раскопок на древней вилле Сауро Бардато в районе Чивита Джулиана, в 700 метрах к юго-западу от центра Помпей. Богатый житель Помпей и его раб могли умереть в 79 году нашей эры во время извержения Везувия, предположили археологи.

Один из найденных мужчин был на момент смерти в возрасте от 30 до 40 лет ростом около 1,62 метра. Под шеей мужчины археологи нашли остатки длинной шерстяной накидки, что указывало на его высокий статус.

Другой умерший был в возрасте от 18 до 23 лет и ростом 1,56 метра. Исследователи заметили у юноши повреждения позвонков, не характерные для такого возраста. Молодой человек носил короткую тунику.

По мнению министра культуры Италии Дарио Франческини, такая необычная находка показывает, что Помпеи – невероятное место для исследований.

"Предстоит раскопать еще более 20 гектаров – это большая работа для археологов сегодня и в будущем", – сказал он.

Помпеи – древнеримский город вблизи итальянского Неаполя. Он оказался погребенным под вулканическим пеплом после извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года нашей эры.