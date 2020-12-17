Решение парламента Молдовы о статусе русского языка очень опасное – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил ситуацию в Молдове с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом.

Данилов говорит, что Россия не хочет терять влияние в Молдове Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время онлайн-встречи с с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павелом Солохом заявил об опасности закона о статусе русского языка, который принял парламент Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО 17 декабря.

В релизе сказано, что Солох и Данилов обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, и особое внимание уделили событиям в Беларуси и ситуации в Молдове, сложившейся после выборов президента.

Россия не имеет желания терять влияние в Молдове, подчеркнул Данилов.

"Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", – добавил он.

Закон о функционировании языков парламент Молдовы принял 16 декабря.

Согласно закону, после его вступления в силу, по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставлять информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон говорил, что намерен подписать его до инаугурации Майи Санду, которая победила на выборах президента.