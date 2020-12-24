ГОРДОН
 
 
МИР

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией – Кулеба

Авиасообщение между Украиной и Великобританией сейчас "сведено к критическому минимуму", отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авиасообщение с Великобританией закрыли страны, у которых с этой страной большой пассажиропоток, заявил Кулеба
Авиасообщение с Великобританией закрыли страны, у которых с этой страной большой пассажиропоток, заявил Кулеба
Фото: depositphotos.com

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом на брифинге 24 декабря сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вы видите, что после первой волны стран, которые ввели запрет мгновенно на полеты с Великобританией, этот список не расширяется, второй волны не было. Хочу обратить внимание, что такой запрет установили страны, у которых самый динамичный и большой пассажиропоток с Великобританией. Это или соседние страны, или страны англо-саксонского мира. Поэтому понятно, что в канун праздников они почувствовали особую угрозу от новостей из Великобритании. Но никакой второй волны и массового глобального блокирования авиасообщения с Великобританией мы не наблюдаем", – сказал министр.

Он отметил, что авиасообщение между Украиной и Великобританией сейчас "сведено к критическому минимуму".

"Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссий по поводу нового штамма в Евросоюзе и сейчас не видим оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией. Если уровень угрозы существенно увеличится, мы снова посмотрим на этот вопрос, но сейчас я считаю, что мы не должны принимать поспешные решения только потому, что кто-то их тоже принял. ", – сказал Кулеба.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS