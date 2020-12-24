В новогоднюю ночь кафе, барам и ресторанам в Украине разрешили работать до утра

9 декабря Кабмин Украины разрешил заведениям общественного питания работать в новогоднюю ночь до 1.00 1 января, но 23 декабря продлил время их работы.

Кабинет Министров Украины разрешил заведениям общественного питания работать до 7.00 1 января. Соответствующее постановление №1301 правительство приняло 23 декабря.

Документ вносит изменения в постановление Кабмина №1236 от 9 декабря "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" и продлевает время работы заведений в новогоднюю ночь с 1.00 до 7.00 1 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 24 декабря число подтвержденных случаев инфекции в Украине достигло 1 001 132, умерло 17 395 пациентов с COVID-19, выздоровело 631 435 человек.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".