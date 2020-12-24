К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК

На время новогодних и рождественских праздников столичный Caribbean Club Concert Hall подготовил развлекательную программу с участием украинских коллективов Dakh Daughters, ТНМК и белорусской группы "Ляпис 98".

В столичном Caribbean Club состоятся концерты украинских групп Dakh Daughters, "Ляпис 98" и ТНМК. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall, в котором пройдут эти мероприятия.

25 декабря и 7 января состоится выступление Dakh Daughters с документально-музыкальным спектаклем Make Up.

"Make Up актрис передается не "фирменным" гримом – выбеленным лицом с кукольным макияжем, а качеством сценического присутствия, откровенностью перед зрителем. Этот белый покров объединяет разные характеры, разные судьбы, разное звучание голоса и души каждой из актрис", – говорится в анонсе.

1 января выступит белорусская группа "Ляпис 98" со своим бессменным лидером Сергеем Михалком. Коллектив исполнит свои наиболее известные песни.

6 января пройдет концерт группы ТНМК. Они представят эксклюзивную программу "Теплый акустический рождественский вертеп". Музыканты перевоплотятся в персонажей классического украинского вертепа. Между песнями они сыграют фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.

"У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали", – рассказал лидер ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта.

В связи с карантинными ограничениями на каждое событие в продаже есть только 100 билетов.