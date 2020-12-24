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Родственники жертв COVID-19 в Италии потребовали от властей €100 млн

Иск подадут за ущерб от действий региональных и национальных властей. Ответчиками указаны премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана, сообщило агентство Reuters.

В Италии от COVID-19 умерло более 70 тысяч человек
В Италии от COVID-19 умерло более 70 тысяч человек
Фото: EPA

В Италии около 500 человек, чьи родственники умерли от COVID-19, подадут иск к властям страны с требованием выплатить им €100 млн компенсации, пишет Reuters 23 декабря.

Иск подадут за ущерб от действий региональных и национальных властей, которые не смогли оперативно отреагировать на вспышку коронавируса весной этого года. Ответчиками по иску указаны премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана, сообщило агентство.

Иск подали члены группы под названием "Noi Denunceremo" ("Мы осуждаем"). Организацию создали в апреле этого года родственники погибших в Бергамо, одном из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции городов Ломбардии.

Когда в регионе произошла вспышка коронавируса, местные власти и национальное правительство не приняли оперативных действий, которые позволили бы избежать локдауна и экономического ущерба от него, считают они. Поэтому истцы требуют выплатить каждому из них примерно по €259 тыс.

По словам главы группы Луки Фуско, иск будет "подарком на Рождество" тем, кто "не сделал то, что требовалось".

Конте уже допрашивали в прокуратуре Бергамо в июне этого года как свидетеля, но уголовное расследование так и не начали. Прокуроры тогда говорили, что речь не идет о судебном преследовании чиновников, а только об установлении фактов.

По информации Reuters, родственники погибших от COVID-19 занялись иском после того, как на прошлой неделе в прокуратуре Бергамо выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии Франческо Замбон. Он был соавтором отчета о борьбе Италии с пандемией. Его доклад опубликовали 13 мая на сайте ВОЗ, но позже удалили. В документе говорилось, что руководство страны не сразу отреагировало на угрозу, а больницы реагировали "импровизированно, хаотично и творчески". В ВОЗ заявляли, что удалили доклад из-за фактических неточностей, но не уточнили, какие именно. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Изначально считалось, что эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. Последние исследования доказали, что коронавирус циркулировал в Италии уже в сентябре 2019 года.

С середины октября в стране фиксировали максимальные суточные показатели заболеваемости. С 4 ноября власти Италии ввели комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. 20 декабря стало известно о первом случае заражения в Италии мутировавшим коронавирусом, который изначально зафиксировали в Великобритании.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 декабря, сейчас в Италии подтверждено  почти 2 млн случаев болезни, умерло от нее около 70,4 тыс. человек, а выздоровели более 1,3 млн.

Теги: Италия, ВОЗ, комендантский час, больницы, погибшие, Ломбардия, Джузеппе Конте, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Бергамо
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