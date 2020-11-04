В Италии вводят комендантский час из-за роста количества пациентов с COVID-19

В Италии с 4 ноября будет действовать комендантский час. С 22.00 до 5.00 жителям будет запрещено выходить из дома без уважительной причины.

Италия с 4 ноября вводит комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ 3 ноября приняло правительство страны.

Комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00. Жителям будет запрещено выходить из дома без уважительной причины.

По информации The Local, в Италии будут закрыты торговые центры в выходные и праздничные дни, перестанут работать музеи и выставки.

Студентов и старшеклассников переведут на дистанционное обучение.

Ограничения будут действовать и в общественном транспорте – будет разрешено их заполнение только на 50%.

Государственным агентствам и частным фирмам приказали по возможности перевести всех сотрудников на удаленную работу.

Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 4 ноября, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире составило более 47,5 млн человек, умерло уже 1,2 млн больных, а более 31,6 млн выздоровели.

В Италии зафиксировали 759,8 тыс. случаев инфицирования, 302,2 тыс. выздоровели, умерли 39,4 тыс. человек.