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В ВОЗ заявили, что правительство Украины выделило 125 млн грн на лекарства с недоказанной эффективностью от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в письме к Минздраву Украины сообщила, что у лекарств, на которые правительство Украины выделило госфинансирование, низкое влияние (или полное его отсутствие) на снижение смертности пациентов с COVID-19.

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Кабмин выделил средства на закупку препаратов "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный"
Кабмин выделил средства на закупку препаратов "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный"
Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена решением Кабинета Министров Украины выделить 125 млн грн на препараты от коронавирусной инфекции COVID-19 с недоказанной эффективностью ㅡ тоцилизумаб и иммуноглобулин. Об этом говорится в письме регионального руководителя ВОЗ в Европе Ганса Клюге к главе Минздрава Украины Максима Степанова, опубликованном 24 декабря LB.ua.

Представитель ВОЗ заявил, что у лекарств, на которые правительство Украины выделило госфинансирование, низкое влияние (или полное его отсутствие) на снижение смертности пациентов с COVID-19.

Он добавил, что поскольку практика лечения пациентов постоянно меняется, сейчас проводятся многочисленные рандомизированные исследования различных препаратов. ВОЗ также постоянно обновляет рекомендации для лечения пациентов.

Клюге отметил, что ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть нынешнюю практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 в Украине.

В письме к Минздраву также отметили, что бюджет, который одобрили на приобретение экспериментальных препаратов без достаточного обоснования, следует направлять на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, следует направить на кислородную терапию, закупку масок и пульсометров для первичной медицинской помощи и оборудования для отделений интенсивной терапии.

27 ноября пресс-служба Минздрава сообщила, что Кабмин выделил средства на закупку препаратов "тоцилизубам" и "иммуноглобулин человека нормальный" для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время брифинга Минздрава сообщила, что "принято постановление о выделении средств на приобретение некоторых очень важных и очень дорогостоящих лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это относится к препаратам "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный".

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1720923278070770

По информации "Фокуса", препарат "тоцилизумаб" – это иммунодепрессант. Он выпускается под разными торговыми марками. Препарат "Актемра" стоит около 4,5 тыс. грн. Впервые для лечения коронавируса его рекомендовали в США. Однако в июле компания Roche заявила, что ее рандомизированное двойное слепое исследование препарата при лечении пневмонии у пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.

Лекарство "иммуноглобулин человека нормальный" – высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, выделенный из плазмы крови доноров. Он содержит Ig класса G, являющиеся антителами к различным возбудителям инфекций, в том числе и к коронавирусу. Его цена – около 2 тыс. грн. 

По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано более 1 млн случая коронавирусной инфекции, из них 11 490 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 395 пациентов с COVID-19, а выздоровело 631 435 человек.

Теги: Украина, медицина, ВОЗ, лекарства, исследование, лечение, Европа, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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