"Нет слов". Голубовская прокомментировала претензии ВОЗ к закупке Украиной лекарства с недоказанной эффективностью от COVID-19

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что весь мир назначает разные методы лечения COVID-19, в том числе не имеющие "четких доказательств". Так она прокомментировала обеспокоенность представителей ВОЗ выделением Украиной денег на закупку лекарств с недоказанной эффективностью.

Региональный руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге не дает шанса украинцам получить лечение, которое спасет жизнь при коронавирусной инфекции.

Об этом 24 декабря в Facebook заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

Так она прокомментировала письмо Клюге министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, в котором выражена обеспокоенность решением Кабинета Министров Украины выделить 125 млн грн на препараты от COVID-19 с недоказанной эффективностью – тоцилизумаб и иммуноглобулин.

"У меня нет слов. Мы тоже очень обеспокоены тем, что Ганс Клюге не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь. Вероятно, те активисты от медицины, нажаловавшиеся в ВОЗ, из числа бывших так называемых государственных деятелей, разваливших систему стандартизации медицинской помощи в Украине, забыли написать, что наши доктора не имеют права назначать лекарственные средства для лечения COVID-19, не входящие в протокол", – написала Голубовская.

Она отметила, что "весь мир назначает разные методы лечения, не имеющие четких доказательств по понятным всем вменяемым людям причинам, и это лечение называется "экспериментальным", или "сострадательным", и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание".

"К сожалению, пандемия распространяется гораздо быстрее, чем процедуры получения доказательств, но это не значит, что эти методы не эффективны", – подчеркнула врач-инфекционист.

Голубовская утверждает, что запрет протоколов ВОЗ "назначать гормоны на первых порах" привело бы к "гораздо большей смертности", чем сейчас, если бы не украинские врачи, которые "лечили больных таким образом, чтобы они могли выжить, а не путем соблюдения ошибочных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены".

"Если больных не лечить, то не хватит никакого кислорода. Мы стояли и стоим на позиции предотвращения тяжелых и крайне тяжелых состояний путем своевременного (до реанимации) внедрения современных, хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике методов лечения. На данном этапе. И делаем это небезуспешно. Только не масками с пульсоксиметрами, а конкретными схемами терапии. Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах", – заявила член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.

27 ноября пресс-служба Минздрава сообщила, что Кабмин выделил средства на закупку препаратов тоцилизумаб и иммуноглобулин человека нормальный для пациентов с тяжелым течением COVID-19.

По информации "Фокуса", препарат тоцилизумаб – это иммунодепрессант. Он выпускается под разными торговыми марками. Препарат "Актемра" стоит около 4,5 тыс. грн. Впервые для лечения коронавируса его рекомендовали в США. Однако в июле компания Roche заявила, что ее рандомизированное двойное слепое исследование препарата при лечении пневмонии у пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.

Лекарство иммуноглобулин человека нормальный – высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, выделенный из плазмы крови доноров. Он содержит Ig класса G, являющиеся антителами к различным возбудителям инфекций, в том числе и к коронавирусу. Его цена – около 2 тыс. грн.

По состоянию на 25 декабря в Украине зарегистрировано 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 035 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончался 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.