Эпидемия COVID-19 в Украине. За сутки инфицированных выявили меньше, чем накануне

За последние сутки в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2739 человек, летальных случаев – 186, выздоровело 15 337 человек", – написал он.
По данным министра, за 24 часа в стране провели 58 874 тестирования на коронавирус, из них 37 873 – методом ПЦР.
Сутками ранее в Украине было подтверждено 11 490 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, скончался 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.
Больше всего инфицирований за сутки выявлено в Киеве (1038) и Одесской области (963).
Количество случаев коронавирусной инфекции в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий Украины отсутствуют.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.