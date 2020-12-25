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Эпидемия COVID-19 в Украине. За сутки инфицированных выявили меньше, чем накануне

За сутки в Украине скончались 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Число инфицированных коронавирусом в Украине превышает 1 млн
Число инфицированных коронавирусом в Украине превышает 1 млн
Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2739 человек, летальных случаев – 186, выздоровело 15 337 человек",  написал он.

По данным министра, за 24 часа в стране провели 58 874 тестирования на коронавирус, из них 37 873  методом ПЦР.

Сутками ранее в Украине было подтверждено 11 490 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, скончался 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.

Больше всего инфицирований за сутки выявлено в Киеве (1038) и Одесской области (963).

Количество случаев коронавирусной инфекции в регионах:

  • Киев – 106 078;
  • Винницкая область – 21 698;
  • Волынская область – 32 149;
  • Днепропетровская область – 55 680;
  • Донецкая область – 34 225;
  • Житомирская область – 37 848;
  • Закарпатская область – 27 650;
  • Запорожская область – 50 805;
  • Ивано-Франковская область – 42 611;
  • Киевская область – 56 374;
  • Кировоградская область – 8149;
  • Луганская область – 9725;
  • Львовская область – 58 875;
  • Николаевская область – 28 805;
  • Одесская область – 67 934;
  • Полтавская область – 33 997;
  • Ровенская область – 39 979;
  • Сумская область – 39 490;
  • Тернопольская область – 33 175;
  • Харьковская область – 67 417;
  • Херсонская область – 16 679;
  • Хмельницкая область – 38 004;
  • Черкасская область – 36 947;
  • Черновицкая область – 39 143;
  • Черниговская область – 28 730.

Данные с временно оккупированных территорий Украины отсутствуют.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/845708175972179

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, эпидемия, инфекция, Максим Степанов, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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