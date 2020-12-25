Эпидемия COVID-19 в Украине. За сутки инфицированных выявили меньше, чем накануне

За сутки в Украине скончались 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Украине подтвердили 11 035 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 декабря 2020 года. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2739 человек, летальных случаев – 186, выздоровело 15 337 человек", – написал он.

По данным министра, за 24 часа в стране провели 58 874 тестирования на коронавирус, из них 37 873 – методом ПЦР.

Сутками ранее в Украине было подтверждено 11 490 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, скончался 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.

Больше всего инфицирований за сутки выявлено в Киеве (1038) и Одесской области (963).

Количество случаев коронавирусной инфекции в регионах:

Киев – 106 078;

Винницкая область – 21 698;

Волынская область – 32 149;

Днепропетровская область – 55 680;

Донецкая область – 34 225;

Житомирская область – 37 848;

Закарпатская область – 27 650;

Запорожская область – 50 805;

Ивано-Франковская область – 42 611;

Киевская область – 56 374;

Кировоградская область – 8149;

Луганская область – 9725;

Львовская область – 58 875;

Николаевская область – 28 805;

Одесская область – 67 934;

Полтавская область – 33 997;

Ровенская область – 39 979;

Сумская область – 39 490;

Тернопольская область – 33 175;

Харьковская область – 67 417;

Херсонская область – 16 679;

Хмельницкая область – 38 004;

Черкасская область – 36 947;

Черновицкая область – 39 143;

Черниговская область – 28 730.

Данные с временно оккупированных территорий Украины отсутствуют.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.