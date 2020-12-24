В КГГА рассказали, как будут работать новогодние локации в столице

Врио первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что во время посещения новогодних локаций люди должны соблюдать дистанцию хотя бы в один метр и избегать скоплений.

В Киеве новогодние локации, которые открыли 19 декабря 2020 года, будут работать до середины января 2021 года при условии, что посетители будут придерживаться противоэпидемических мероприятий. Об этом 24 декабря сообщил врио первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"В столице нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе. Однако мы настаиваем на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просим гостей избегать скоплений", – заявил он.

Мондриевский отметил, что на локациях работает "Муниципальная варта", которая напоминает людям о правилах карантина, а также есть антисептики и информация о необходимости соблюдения дистанции и ношения защитных масок.

По его словам, Госпродпотребслужба также постоянно контролирует соблюдение и санитарных норм.

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади провели церемонию зажжения огней на главной новогодней елке Украины.

В мероприятии принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Во время открытия произошло возгорание иллюминации, которое вскоре потушили. В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр.

21 декабря Госпродпотребслужба заявляла, что намерена ужесточить контроль за мероприятиями на новогодние праздники в Киеве, в частности – за работой ярмарок из-за несоблюдения посетителями противоэпидемических мер.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Заведениям общественного питания разрешили работать в новогоднюю ночь с 1.00 до 7.00 1 января.