В Киеве новогодние локации, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать – Госпродпотребслужба

На новогодних локациях в Киеве наблюдается скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и "элементарных противоэпидемических мер", сказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

Госпродпотребслужба намерена ужесточить контроль за мероприятиями на новогодние праздники в Киеве, в частности – за работой ярмарок из-за несоблюдения посетителями противоэпидемических мер. Об этом "Сегодня" 21 декабря сказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мер. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – заявил он.

Рубан отметил, что это касается тех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул"