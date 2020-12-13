В Киеве откроют около 200 точек по продаже хвойных деревьев

В столице 17 декабря начнут работу елочные базары, об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В мэрии Киева призвали покупать елки только на официальных ярмарках Фото: depositphotos.com

С 17-го по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В мэрии призвали киевлян покупать елки только в официальных точках.

"На стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию", – сказано в сообщении.

Украинские лесхозы в 2020 году собираются продать более полумиллиона елок. Средняя цена хвойного дерева – 75 грн, об этом 30 ноября сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Хвойные деревья для Нового года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередач, отмечают в Гослесагентстве.