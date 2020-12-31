Отец Джонсона намерен подать документы на французское гражданство

Отец главы британского парламента Стэнли Джонсон на фоне завершения процесса Brexit заявил, что считает себя европейцем и намерен стать французским гражданином.

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли заявил о намерении подать документы для получения французского гражданства. Об этом он сам сообщил в эфире французской радиостанции RTL 31 декабря, накануне завершения переходного периода после выхода страны из Европейского союза.

Сын британского премьера сказал, что связь с ЕС для него важна. По его словам, вопрос состоит не в том, чтобы стать французом – он себя и так им считает, поскольку его мать и бабушка были француженками.

"Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать британцу, что он не европеец", – отметил Стэнли Джонсон в интервью. Он общался с журналистом радиостанции на французском языке.

80-летний Стэнли Джонсон долгие годы работал депутатом в Европарламенте, а также в Еврокомиссии. На референдуме в 2016 году он проголосовал против выхода страны из Евросоюза, но вскоре изменил свое мнение.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС. Подписание документа позволило избежать "жесткого" Brexit – выхода из ЕС без сделки.

Послы стран – членов ЕС одобрили соглашение 28 декабря. Соглашение станет действительным с 1 января 2021 года.