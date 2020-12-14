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Британцы массово скупают продукты и туалетную бумагу из-за возможного "жесткого" Brexit

Лондон и Брюссель пока не смогли договориться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. "Жесткий" Brexit может привести к подорожанию товаров в розничных сетях.

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Выход из ЕС без соглашения может привести к дефициту овощей в Британии
Выход из ЕС без соглашения может привести к дефициту овощей в Британии
Фото: EPA

Из-за вероятности выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения (так называемого жесткого Brexit) жители Соединенного Королевства начали массово скупать туалетную бумагу, консервы и другие продукты. Об этом пишет The Independent.

Срок для достижения соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем завершился 13 декабря, однако стороны договорились о продлении переговоров еще на три недели. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что наиболее вероятным сценарием остается Brexit без сделки.

"Жесткий" Brexit, ожидают эксперты, приведет к дефициту некоторых продуктов питания (в частности, овощей) и возможному росту цен на товары в розничных сетях.

Однако Британский консорциум ретейлеров (BRC) заверил, что магазины накапливают необходимое количество товаров первой необходимости, чтобы обеспечить спрос после Brexit, и призвал жителей Соединенного Королевства не покупать больше, чем обычно.

В то же время исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон отметила, что "очень сложно быть готовым" к выходу Великобритании из ЕС, когда до конца неизвестно, в каких именно сферах ждать изменений.

The Independent отмечает, что Brexit без заключения торгового соглашения с ЕС приведет к увеличению пошлин на продовольствие и, как следствие, к подорожанию товаров первой необходимости примерно на £3 млрд в 2021 году.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры (о взаимоотношениях после Brexit) на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по "жесткому" сценарию.

11 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что Британии не удастся заключить торговое соглашение с ЕС.

13 декабря газета The Sunday Times писала, что британское правительство предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия в связи с возможным повышенным спросом на продукты питания и медикаменты.

Теги: Великобритания, правительство, дефицит, продукты, переговоры, пошлины, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз, Brexit, премьер-министр, The Independent, сделка, торговое соглашение, Британия, границы
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