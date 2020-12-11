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Лондон и Евросоюз назвали "финальную точку" переговоров по Brexit

Правительство Великобритании рассматривает 13 декабря как заключительный день для согласования сделки о свободной торговле, сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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Евросоюз заявил о готовности предоставить Британии доступ к единому рынку на "справедливых условиях"
Евросоюз заявил о готовности предоставить Британии доступ к единому рынку на "справедливых условиях"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что воскресенье, 13 декабря, станет "финальной точкой" переговоров Лондона с Евросоюзом по соглашению о свободной торговле в рамках Brexit, сообщил телеканал Sky News 10 декабря.

Британский министр сообщил, что правительство его страны рассматривает воскресенье как "точку завершения" этой сделки.

По его словам, все будет зависеть от того, сможет ли Евросоюз "значительно продвинуться" по этому соглашению. Он предупредил, что Великобритания не уступит в правах на рыболовство в своих водах и контроле над собственными законами.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также дала участникам переговоров Евросоюза и Великобритании срок до воскресенья на заключение торговой сделки. Глава Еврокомиссии отметила готовность предоставить Британии доступ к единому рынку на "справедливых условиях" по отношению к работникам и компаниям из ЕС.

Великобритания провела референдум о выходе страны из Европейского союза в июне 2016 года. Это решение поддержало 51,9% британцев. 31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

Европейский союз 1 октября обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры о взаимоотношениях после Brexit на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по "жесткому сценарию".

Газета The Guardian писала 6 декабря, что Евросоюз и Великобритания могли согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной британской экономической зоне. Этот вопрос был одним из ключевых в переговорах о будущем соглашении о свободной торговле между ЕС и Соединенным Королевством.

Теги: Великобритания, переговоры, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Brexit, сделка, Доминик Рааб
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