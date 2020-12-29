Послы стран ЕС одобрили торговое соглашение с Великобританией

Ожидается, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией начнет действовать на временной основе с 1 января, хотя Европарламент может рассмотреть его в январе 2021 года.

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit Фото: EPA

Послы 27 стран – членов ЕС 28 декабря единогласно одобрили торговое соглашение между ЕС и Великобританией. Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что британский парламент рассмотрит документ 30 декабря, и с 1 января он, вероятно, начнет действовать, отмечает телерадиокорпорация. Европейский парламент может рассмотреть сделку в январе, но она вступит в силу на временной основе с 1 января.

Сделка устанавливает рамки для торговли после того, как Великобритания выйдет из единого рынка ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в Twitter, что обсуждал сделку с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Я приветствовал важность соглашения между Великобританией и ЕС как новой отправной точки для наших отношений между суверенными равными партнерами. Мы с нетерпением ожидаем официальной ратификации соглашения и совместной работы над общими приоритетами, в частности такими, как решение проблемы изменения климата", – написал политик.

We looked forward to the formal ratification of the agreement and to working together on shared priorities, such as tackling climate change. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 28, 2020

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit 24 декабря. Документ касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Главный итог этих договоренностей в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.