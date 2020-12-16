ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада ратифицировала соглашение о партнерстве с Британией после Brexit

Соглашение Украины с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве призвано заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в вопросе торговли с Соединенным Королевством после Brexit.

Соглашение было подписано 8 октября
Соглашение было подписано 8 октября
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект 0083, которым ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 303 нардепа, один выступил против.

Этот договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в вопросе торговли с Соединенным Королевством после Brexit.

Соглашение, в частности, закрепляет цели стратегического политического диалога и сотрудничества между Украиной и Великобританией в сфере внешней политики и политики безопасности, а также принципы сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Также документ предусматривают либерализацию двусторонней торговли на уровне, не ниже, чем сегодня установлен Соглашением об ассоциации.

"Предполагается постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины. При этом графики асимметричны, в частности, ввозная пошлина для Украины не будет применяться с 2023, тогда как ввозная пошлина для Соединенного Королевства не будет применяться с 2026 года", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закрепляются направления и принципы экономического и отраслевого сотрудничества в сфере энергетики, управления государственными финансами, налогообложения, статистики, окружающей среды, транспорта, космоса, науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства, добывающей и металлургической отрасли, финансовых услуг, корпоративного управления, туризма тому подобное.

"Учитывая выход Великобритании из ЕС, соглашение позволит избежать ситуации, при которой с 1 января 2021 года потенциально может быть прекращен режим преференциальной торговли, установленный Соглашением об ассоциации, а доступ украинских товаров на британский рынок будет регламентироваться менее благоприятным режимом", – добавили авторы.

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией было подписано 8 октября.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Brexit состоялся 31 января 2020 года. Переходный период, в течение которого Великобритания придерживается торговых правил ЕС и остается внутри общего рынка, заканчивается в конце этого года.

Подготовку стратегического двустороннего соглашения Лондон и Киев вели с лета 2019 года, когда Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании.

Теги: Верховная Рада, Великобритания, торговля, ратификация, Brexit, соглашение, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
  "Мой герой это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
  "Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS