Рада ратифицировала соглашение о партнерстве с Британией после Brexit

Соглашение Украины с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве призвано заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в вопросе торговли с Соединенным Королевством после Brexit.

Верховная Рада Украины приняла законопроект 0083, которым ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 303 нардепа, один выступил против.

Этот договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в вопросе торговли с Соединенным Королевством после Brexit.

Соглашение, в частности, закрепляет цели стратегического политического диалога и сотрудничества между Украиной и Великобританией в сфере внешней политики и политики безопасности, а также принципы сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Также документ предусматривают либерализацию двусторонней торговли на уровне, не ниже, чем сегодня установлен Соглашением об ассоциации.

"Предполагается постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины. При этом графики асимметричны, в частности, ввозная пошлина для Украины не будет применяться с 2023, тогда как ввозная пошлина для Соединенного Королевства не будет применяться с 2026 года", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закрепляются направления и принципы экономического и отраслевого сотрудничества в сфере энергетики, управления государственными финансами, налогообложения, статистики, окружающей среды, транспорта, космоса, науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства, добывающей и металлургической отрасли, финансовых услуг, корпоративного управления, туризма тому подобное.

"Учитывая выход Великобритании из ЕС, соглашение позволит избежать ситуации, при которой с 1 января 2021 года потенциально может быть прекращен режим преференциальной торговли, установленный Соглашением об ассоциации, а доступ украинских товаров на британский рынок будет регламентироваться менее благоприятным режимом", – добавили авторы.

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией было подписано 8 октября.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Brexit состоялся 31 января 2020 года. Переходный период, в течение которого Великобритания придерживается торговых правил ЕС и остается внутри общего рынка, заканчивается в конце этого года.

Подготовку стратегического двустороннего соглашения Лондон и Киев вели с лета 2019 года, когда Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании.