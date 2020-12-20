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Правительство Великобритании готово отказаться от заключения сделки с ЕС – СМИ

Великобритания продолжает переговоры по торговой сделке с ЕС. Однако источники в правительстве страны сообщили Reuters, что Соединенное Королевство может выйти из Евросоюза и без сделки.

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Великобритания вышла с ЕС в январе этого года
Великобритания вышла с ЕС в январе этого года
Фото: depositphotos.com

Великобритания завершит свой выход из Европейского союза в конце года без торговой сделки, если ЕС существенно не изменит свою позицию по некоторым вопросам. Об этом агентству Reuters сообщил источник в правительстве Великобритании.

Источник подчеркнул, что Великобритания не может согласиться на сделку, "которая не оставляет стране контроля над собственными законами или водами". Он добавил, что переговоры продолжаются, но если ЕС не изменит свою позицию, то 31 декабря страна выйдет с Евросоюза на условиях Всемирной торговой организации.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.

Многие предприятия опасаются, что неспособность заключить сделку по торговле товарами вызовет потрясение на финансовых рынках, нанесет ущерб европейской экономике, нарушит границы и цепочки поставок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры (о взаимоотношениях после Brexit) на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по "жесткому" сценарию, то есть без сделки.

11 декабря Джонсон снова допустил, что Британии не удастся заключить торговое соглашение с ЕС.

Теги: Великобритания, Европейский союз, торговля, Brexit
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