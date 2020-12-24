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Жесткого Brexit не будет. Великобритания и ЕС заключили торговую сделку

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

Жесткого Brexit не будет. Великобритания и ЕС заключили торговую сделку / ГОРДОН

Великобритания и Евросоюз договорились о торговом соглашении после Brexit, сообщила русская служба BBC.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

Главным предметом споров на переговорах было требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно – сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.

ВВС отмечает, что стороны отказались от первоначального требования ЕС об автоматическом следовании Британии правилам Евросоюза и пришли к "реактивному механизму". В нем стороны получают право отвечать пошлинами в конкретных отраслях, если партнер попытается серьезно облегчить жизнь своим фирмам путем субсидий, льгот или снижения требований к условиям труда и производства.

Рыбаки из ЕС сохранят право ловить рыбу в британских водах, но меньше, чем до сих пор. Главный итог этих договоренностей –  в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

Сторонам удалось достичь договоренности за неделю до окончания переходного периода, который начался в начале этого года. Если бы соглашение не удалось составить, ЕС и Британия должны были с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон, сказано в сообщении. 

Британский премьер-министр Борис Джонсон после переговоров опубликовал в Twitter свое фото с большими пальцами, поднятыми вверх, и подписал ее "Сделка заключена".

Соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе. После этого его утвердят в Европейском совете и парламенте Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имеют доступ к общему рынку Евросоюза, заканчивается 31 декабря.

Многие предприятия опасаются, что неспособность заключить сделку по торговле товарами вызовет потрясение на финансовых рынках, нанесет ущерб европейской экономике, нарушит границы и цепочки поставок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры (о взаимоотношениях после Brexit) на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по "жесткому" сценарию, то есть без сделки.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, торговля, Евросоюз, Brexit, соглашение
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