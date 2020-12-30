Как выглядят главные новогодние елки в разных странах. Фоторепортаж

13 декабря, 2020 19.17

В Ватикане 11 декабря на площади Святого Петра зажгли рождественскую ель. 13 декабря открыли выставку "100 вертепов", где представили рождественский вертеп, который создала украинская монахиня, сестра Феодосия Плахотнюк.