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Как выглядят главные новогодние елки в разных странах. Фоторепортаж

Сегодня 15.09
Туристическая организация European Best Destinations составила рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. Его возглавила елка из Вильнюса, созданная из отдельных блоков. Каждый ее блок состоит из еловых веток, зеркал, игрушек и гирлянд, сообщило издание Delfi. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал дерево "сюрреалистичным". В список лучших, по версии European Best Destinations, вошла и киевская елка, установка которой сопровождалась скандалом. Издание "ГОРДОН" собрало подборку главных рождественских символов из разных столиц. У многих стран есть свои елочные традиции. Например, Великобритании ежегодно с 1947 года елку дарит Норвегия в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Во Франции ранее главную елку устанавливали возле собора Парижской Богоматери, но после пожара, который произошел в апреле 2019 года, отказались от этой традиции. Теперь главным власти называют рождественское дерево в парижском универмаге Galeries Lafayette, а в городе обустраивают несколько праздничных локаций, например рождественскую деревню возле мэрии. В Латвии сразу две главные елки: одну устанавливают на Ратушной площади, а вторую – на Домской. В США национальную рождественскую елку украшают вблизи Белого дома в Вашингтоне, но обычно СМИ главной в Америке называют елку возле нью-йоркского Rockefeller Center.
Теги: Россия, США, Германия, Украина, Рождество, Ливан, Новый год, Грузия, Греция, Латвия, Чехия, Польша, Франция, Великобритания, Ватикан, Эстония, Кыргызстан, Италия, Литва, Бельгия, Шри-Ланка, елка, Ремигиюс Шимашюс, собор Парижской Богоматери
 

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