Как выглядят главные новогодние елки в разных странах. Фоторепортаж
Вильнюс (Литва). Фото: Vilniaus miesto savivaldybė / Facebook
Ратушная площадь в Риге (Латвия). Фото: riga.lv / Instagram
Домская площадь в Риге (Латвия). Фото: riga.lv / Instagram
Таллинн (Эстония). Фото: kaupo.kalda / Instagram
Варшава (Польша). Фото: Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook
Прага (Чехия). Фото: Praha.eu / Facebook
Берлин (Германия). Фото: EPA
Москва (Россия). Фото: udprf.ru
Афины (Греция). Фото: EPA
Брюссель (Бельгия). Фото: EPA
Универмаг Galeries Lafayette в Париже (Франция). Фото: EPA
Париж (Франция). Фото: Ville de Paris / Facebook
Лондон (Великобритания). Фото: westminster.gov.uk
Киев (Украина). Фото: istetsen / Instagram
Тбилиси (Грузия). Фото: EPA
Бишкек (Кыргызстан). Фото: EPA
Бейрут (Ливан). Фото: EPA
Коломбо (Шри-Ланка). Фото: EPA
Тайбэй (Тайвань). Фото: 新北旅客 / Facebook
Вашингтон (США). Фото: President's Park (White House) / Facebook
Нью-Йорк (США). Фото: EPA
Туристическая организация European Best Destinations составила рейтинг самых красивых новогодних елок Европы.
Его возглавила елка из Вильнюса, созданная из отдельных блоков. Каждый ее блок состоит из еловых веток, зеркал, игрушек и гирлянд, сообщило издание Delfi
. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал дерево "сюрреалистичным". В список лучших, по версии European Best Destinations, вошла и киевская елка, установка которой сопровождалась скандалом
. Издание "ГОРДОН"
собрало подборку главных рождественских символов из разных столиц. У многих стран есть свои елочные традиции. Например, Великобритании ежегодно с 1947 года елку дарит Норвегия в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Во Франции ранее главную елку устанавливали возле собора Парижской Богоматери, но после пожара, который произошел в апреле 2019 года, отказались от этой традиции. Теперь главным власти называют
рождественское дерево в парижском универмаге Galeries Lafayette, а в городе обустраивают несколько праздничных локаций, например рождественскую деревню возле мэрии. В Латвии сразу две главные елки: одну устанавливают на Ратушной площади, а вторую – на Домской. В США национальную рождественскую елку украшают вблизи Белого дома в Вашингтоне, но обычно СМИ главной в Америке называют
елку возле нью-йоркского Rockefeller Center.