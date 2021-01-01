Израиль первым в мире сделал 1 млн прививок от коронавируса

Миллионную прививку от коронавируса в Израиле сделали жителю арабского города.

Израиль стал первой страной, вакцинировавшей от коронавируса более 1 млн жителей. Об этом 1 января сообщил в Facebook премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Джабарин Мухаммед из Умм-эль-Фахма стал миллионным израильтянином, получившим прививку от коронавируса. Первое место в мире. Возвращаемся к обычной жизни", – написал он.

The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху отправился в арабский город Умм-эль-Фахма на фоне относительно низкой популярности вакцинации среди арабских жителей страны.

Издание подчеркивает, что арабы составляют около 20% населения Израиля.

1 млн прививок коснулись примерно 10% израильтян, пишет The Times of Israel.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху.

Первые партии вакцины американской компании Pfizer Израиль получил 17 декабря. В январе ожидаются поставки вакцин Moderna. Также Израиль приобрел вакцины BioNTech и AstraZeneca.