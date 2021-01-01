ГОРДОН
 
 
МИР

В последний день 2020 года в мире умерло рекордное количество больных COVID-19 – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от коронавирусной инфекции скончалось более 1,8 млн жителей планеты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего инфицирований в США, Индии и Бразилии
Больше всего инфицирований – в США, Индии и Бразилии
Фото: ЕРА

31 декабря 2020 года в мире был установлен рекорд по числу умерших за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В общей сложности в последний день года скончался 13 941 инфицированный. Предыдущий рекорд был установлен 19 декабря, тогда умерло 13 510 пациентов.

Наибольшее число умерших 31 декабря было в Америке (6312) и Европе (5860).

Всего с начала пандемии от COVID-19 погибло более 1,8 млн жителей планеты.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

По данным ВОЗ, в мире подтверждено более 81,6 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю лидируют США (19,3 млн инфицирований), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,6 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Индия, ВОЗ, Бразилия, рекорд, жертвы, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость
"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость
"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь
"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь
Dantes впервые встретил Новый год "в лете"
Dantes впервые встретил Новый год "в лете"
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Кассель показал отдых с Кунаки
Кассель показал отдых с Кунаки
"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год
"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
У 52-летней Валерии родилась внучка
У 52-летней Валерии родилась внучка
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
  Anyone. В новом клипе Бибер вышел на ринг, чтобы победить. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS