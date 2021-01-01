2020 год стал рекордным по флуду – от советов по излечению COVID-19 содой до заговора мировой закулисы, придумавшей вирус ради обогащения

Ушедший крысиный год (вот уж совпало, так совпало) принес в мир не много радости, но меньше всего, расставаясь с ним, хочется крутить шарманку – "Все плохо!" Во-первых, все плохо никогда не бывает, последнее слово о мире не сказано и не будет сказано никогда, читайте умных. Даже в самые чумные годы люди влюблялись, женились, рожали детей и творили не только глупости. Пушкинская Болдинская осень, как известно, состоялась благодаря холерному карантину. Во-вторых, плохо у всех по-разному. Кому-то жемчуг мелок, а кто-то влезает в долги, чтобы купить необходимое. В течение года мне неоднократно приходилось слышать, что COVID-19 нас всех уровнял – болеют и короли с королевами, и президенты с депутатами, и клерки, и фермеры, и принц, и нищий. Болеют – да, но возможности лечиться у всех разные. Вселенское равенство – пока несбыточная мечта человечества. Да и не все о нем мечтают.

Этот год научил нас тщательнее мыть руки, навык крайне полезный, но, опять-таки, не для всех. Более половины землян до сих пор лишены такой возможности. И случилось это не в 2020-м, проблема давняя и пока нерешаемая. 4,2 млрд человек не имеют доступа к чистой питьевой воде и санитарно-гигиеническим средствам. В Нигерии, Танзании, на Мадагаскаре, в некоторых странах Океании люди справляют нужду на улице, от кишечных инфекций, вызванных антисанитарией, ежегодно погибает около 300 тыс. детей. До загнавшего всех по хатам коронавируса на планете оставались места, где свирепствуют тиф, холера, малярия, где смертельная эпидемия – явление будничное, а детская дистрофия – не ужасы тяжелого прошлого.

2020-й, безусловно, останется в исторической памяти временем, когда нас накрыло общей бедой, но кто-то проводит этот год за обильным столом у искрящейся елки с любовно сложенными под ней подарками для родных и близких, а кто-то – в ночлежке, в больнице, в сиротском приюте, на улице в одиночестве. Не буду напоминать, сколько в мире бездомных, да я и сама не знаю, цифры весьма приблизительные. Беда общая, а жизнь разная. Так было и пока остается.

Появилось новое явление – ковид-диссиденты. Нескольких знаю лично, двое из них перестали диссидентствовать, попав в больницу. Опыт – сын ошибок трудных.

Этот год мог бы научить нас большей внятности, трезвости и ответственности, но, по моим ощущениям, он стал рекордным в смысле флуда. Такого потока белиберды мне не приходилось наблюдать никогда. От советов по излечению коронавируса раствором пищевой соды и выжимками из чеснока до заговора мировой закулисы, которая придумала новый вирус ради обогащения. От безмятежности скептиков, реагирующих на кровавую ленту новостей очередным мемасиком, до апокалиптических прогнозов, которые неизменно рвут сеть и держат рейтинг.

Всадники Апокалипсиса уже дышат в спину, если верить прогнозам, на нас свалился "худший год в истории", если верить новостям. Довольно странно слышать подобное от людей XXI века, которые в своем эгоизме с легкостью отмахнулись не только от многовековой истории, с ее охотами на ведьм, террором, людоедскими режимами, пещерным мракобесием, теориями расовой чистоты, мировыми войнами и ядерными бомбардировками, но и, видимо, пропустили 20 лет третьего тысячелетия. Никуда ведь не ушли режимы, террор и войны, природные катаклизмы, неизлечимые болезни, наш апокалипсис всегда с нами, мы живем в нем веками, апокалипсис вообще вопрос сугубо индивидуальный. Поэтому хватит друг друга пугать.

Что запомнилось в уходящем году? Кроме невосполнимых личных потерь, иллюзий и вечных надежд, папа римский, читающий Urbi et Orbi на безлюдной площади в Ватикане, вышедшая из берегов Америка, "Жыве Беларусь!" и война на родине, перешедшая в "режим тишины", но по-прежнему война.

За что хочется поднять бокал (у меня – рюмка)? За жизнь, которая, если верить накопленной информации, всегда побеждает смерть, в том числе известным науке способом. За людей науки, на которых вся надежда. За врачей, у которых открылся настоящий фронт. За тех, кто на фронте. Кто рискует собой ради других. За всех, кому сейчас тяжело и больно. Пусть им будет полегче. Пусть уйдет проклятая пандемия. Пусть мы станем умнее, добрее и чутче, пусть не сложившееся в уходящем году счастье многих и многих обернется полезным опытом. Пусть сложится в новом. Пусть.

Источник: "ГОРДОН"