Трамп заявил, что карантин в США нанес больше вреда, чем коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что Флорида и другие штаты, которые не вводили локдаун из-за коронавирусной инфекции COVID-19, "хорошо справляются".

Действующий президент США Дональд Трамп 26 декабря на своей странице в Twitter заявил, что карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, нанесли и еще нанесут больший ущерб, чем сам коронавирус.

"Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались и хорошо справляются", – говорится в сообщении.

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people - Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 27 декабря в стране выявлено 18,9 млн случаев COVID-19, умерло 332,1 тыс. человек.