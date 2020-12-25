"Коронавирус – это война". Зеленский рассказал, почему за его каденцию сменилось несколько глав Минздрава

Бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец не могли быстро выполнять задачи не потому, что были плохими министрами, а потому, что "были министрами в такое время", сказал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что бывшие министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец не смогли работать, потому что коронавирус "психологически их убивал". Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус", которое вышло 25 декабря.

"Коронавирус – это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо, чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров. Они не могли очень быстро выполнять задачи не потому, что плохие, а потому, что были министрами в такое время. Скалецкая была прекрасным министром, очень ее уважаю, я хотел, чтобы она осталась. В Новых Санжарах Скалецкая психологически не понимала, почему люди так ведут себя. Я ей звонил и объяснял. Мы посоветовали ей пойти с людьми на изоляцию, чтобы они не переживали", – сказал президент.

Он также назвал Емца "прекрасным ученым, великим врачом и хирургом".

"Но от него требовалось работать 24 часа в сутки. Считаю, что для него это было сложно. Из-за эпидемии COVID-19 он не смог, хотя я уважаю его. Сегодня Степанов. Он работает в сложных условиях борьбы с коронавирусом. Мне очень сложно оценивать. Он самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается", – сказал Зеленский.

Скалецкая стала министром здравоохранения 29 августа 2019 года. 4 марта 2020 года Верховная Рада уволила правительство Алексея Гончарука, вместо нее был назначен Илья Емец. Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта после увольнения Емца.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 25 декабря в Украине подтверждено 1 012 167 случаев коронавирусной инфекции, умер 17 581 пациент с COVID-19, выздоровело 646 772 человека.