Степанову доверяют 19% украинцев, 37% – не знают, кто это такой – опрос

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову не доверяют 34% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяют 19% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

34% респондентов не доверяют главе ведомства, еще 37% – не знают, кто это такой.

Экс-главе Минздрава Украины Ульяне Супрун доверяют 15% опрошенных, не доверяют – 67%, еще 12% – не знают ее.

Бывших министров здравоохранения страны Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают 48% и 49% респондентов соответственно. Емцу доверяют 10% украинцев, не доверяют – 34%. Доверяют Скалецкой 8% опрошенных, 34% – нет.

Опрос проводился с 27 ноября по 1 декабря среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрошено 1200 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта.

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура главного санврача Виктора Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром".