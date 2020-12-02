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Минздрав Украины рассказал, сколько заболели гриппом и ОРВИ за неделю

С начала эпидемического сезона ОРВИ и гриппом переболело 3,4% населения Украины. За прошедшую неделю в стране зарегистрировали почти 200 тысяч случаев, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Минздрав летом советовал украинцам вакцинироваться от гриппа
Минздрав летом советовал украинцам вакцинироваться от гриппа
Фото: depositphotos.com

В Украине за неделю с 23 по 29 ноября острыми респираторными заболеваниями и гриппом заболели 199 277 человек, из них 39,5% – дети в возрасте до 17 лет. Такую статистику привели в Министерстве здравоохранения Украины 2 декабря.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тыс населения, на 8,6% больше эпидемического порога по Украине", – рассказали в министерстве.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в пяти из 16 образцов материалов определены вирусы гриппа типа А(Н1)pdm09 и типа B. Летальных случаев не было. При этом наблюдается спорадическое географическое распространение гриппа.

За прошедшую неделю против гриппа вакцинировали 17644 человека, а с начала эпидемического сезона – 101 145 человек, заявили в Минздраве.

С 28 сентября по 22 ноября ОРВИ и гриппом переболело 3,4% населения страны. Госпитализировали 1,5% заболевших, из них 7486 – дети до 17 лет.

Минздрав в августе призывал украинцев вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики и осложнений. Центр общественного здоровья сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины разработали с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа:

  • вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
  • вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).
Теги: грипп, вирус, Минздрав, население, здравоохранение, ОРВИ
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