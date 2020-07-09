Виктор Ляшко: Я сразу сказал Емцу: "Есть проблемные вопросы, я не устраиваю? Вот заявление об уходе"

Ляшко: Если я работаю, то делаю это ради результата, процесс меня не интересует Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что готов был уйти в отставку, если бы этого захотел бывший министр здравоохранения Илья Емец.

"Я никогда не держался за должность. Руководитель либо должен уважать мои профессиональные качества, либо, если они его не устраивают, прямо мне об этом сказать – я напишу заявление и уйду", – сказал Ляшко.

По его словам, он прежде всего работает на результат.

"Если я работаю, то делаю это ради результата, процесс меня не интересует. Я писал заявления, потому что были определенные основания. Я сразу говорил: есть проблемные вопросы, я не устраиваю – вот заявление. А вы, как министр, должны либо принять решение о моей отставке, подать ходатайство в правительство, либо работать вместе со мной на результат. Цель была одна, единый приоритет – предотвратить распространение коронавирусной болезни, сдерживать развитие эпидемии", – подчеркнул Ляшко.

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Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта.

30 марта на внеочередном заседании парламента депутаты проголосовали за его отставку.

На посту министра здравоохранения Емец сделал несколько скандальных заявлений в связи с эпидемией коронавируса. В частности, 13 марта министр заявлял, что в Украине умрут все пенсионеры. 22 марта он призывал бизнес поддерживать борьбу с коронавирусом, но не тратить деньги "на трупов". Из слов 64-летнего министра следовало, что "трупами" он считает людей старше 65 лет.

За время, пока Емец был главой Минздрава, Ляшко дважды писал заявление об увольнении.

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