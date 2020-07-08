Ляшко: Все доплаты медикам за март, апрель и май по всей Украине уже выплачены

300-процентные доплаты работающим с COVID-19 медикам за март, апрель и май выплачены по всей Украине. Об этом в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"По моей информации, всем областям выплачены за март доплаты в размере 300% из бюджета Министерства здравоохранения. За апрель и май выплаты проводит Национальная служба здоровья Украины в рамках второго этапа медреформы и пакета COVID-19, на который в госбюджете предусмотрено 15 млрд грн. Сигналов о том, что кто-то не получает 300% доплаты, сегодня в Министерстве здравоохранения нет", – подчеркнул Ляшко.

По его словам, доплаты получают в том числе и сотрудники, работающие в лабораториях.

"[За апрель и май везде] было оплачено. Просто был совсем иной механизм оплаты, чем в марте. Мы дополнительно получили 280 млн грн для 300-процентных доплат эпидемиологам, врачам-лаборантам. Так что не только работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь, а и те, кто работает в лабораториях, кто занимается невидимым трудом, тоже получают доплаты", – сказал Ляшко.

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По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн. Глава Минздрава Максим Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 8 июля в Украине COVID-19 инфицированы 7092 медика, 4579 медработников выздоровели.

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