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Венгрия отказалась от вакцины "Спутник V". В России так не считают

У России нет достаточных мощностей для производства вакцины от коронавируса, сказал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш. Российский фонд прямых инвестиций опроверг это, заявив, что необходимый объем поставят Венгрии в январе – марте.

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В Венгрию уже привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 из России
В Венгрию уже привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 из России
Фото: EPA

Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую у Китая, сказал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш в интервью ATV 31 декабря.

Чиновник объяснил отказ от российской вакцины "Спутник V" тем, что у России нет достаточных мощностей для производства препарата. Венгрия рада принять участие в тестировании, но вакцины массово будут поступать в страну в рамках закупок у ЕС или из Китая, сказал он.

Вакцинация в Венгрии будет добровольной для всех жителей страны, включая членов правительства, уточнил Гуляш.

Эту же информацию подтвердил Reuters 31 декабря на условиях анонимности венгерский высокопоставленный чиновник. Россия не сможет обеспечить вакциной от коронавируса 10 млн венгров, говорится в сообщении агентства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг заявление Гуляша, заявив, что необходимый объем поставят Венгрии в январе – марте. РФПИ работает над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии", сказал собеседник агентства ТАСС.

Информацию Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Спутник V", РФПИ назвал "еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ".

По информации министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, 28 декабря в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции вакциной производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По его словам, одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 325 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 9,6 тыс. человек, а выздоровело более 157 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Венгрия, вакцинация, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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