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Венгрия и Словакия объявили о старте вакцинации от COVID-19 на день раньше, чем планировала Еврокомиссия

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что кампания по иммунизации граждан ЕС от коронавирусной инфекции COVID-19 начнется 27 декабря. Однако сегодня первую прививку уже сделали в Венгрии и планируют – в Словакии.

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Сегодня вакцину доставили во все страны ЕС
Сегодня вакцину доставили во все страны ЕС
Фото: ЕРА

Венгрия и Словакия начали вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. 

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС сегодня получил достаточное количество доз препарата для всего населения Евросоюза, а также жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии – 450 млн. Она сообщила, кампания по иммунизации начнется 27 декабря. 

Позже министр человеческого потенциала Венгрии Миклош Каслер в Facebook проинформировал, что первую прививку от COVID-19 в стране уже сделали. Как пишет Reuters, вакцинировать граждан Венгрии начали с врача Адриенны Кертес. 

https://www.facebook.com/kasler.miklos.hivatalos/posts/226893995730077

Сегодня вечером стартует также вакцинация жителей Словакии, сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook. Процесс намерены транслировать онлайн. 

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/759679028234209

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания вместе с американской Pfizer. 

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности ВеликобританияКанадаСШАШвеция и Бахрейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 80 млн человек. Скончалось от COVID-19 1,75 млн, а выздоровело более 45 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Словакия, Еврокомиссия, Венгрия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, население, вакцина, коронавирус, прививки
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