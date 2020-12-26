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Глава Еврокомиссии назвала день начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцину от коронавирусной инфекции получили все страны Евросоюза. Вакцины, по ее словам, хватит для всего населения, 450 млн человек.

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Сегодня вакцину доставили во все страны ЕС
Сегодня вакцину доставили во все страны ЕС
Фото: EPA

Вакцину от COVID-19 по состоянию на 26 декабря доставили во все страны Европейского союза, 27 декабря начнется вакцинация населения. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении, которое опубликовали в Twitter 26 декабря.

"Мы начинаем перелистывать страницу трудного года. Сегодня день доставки, а завтра (27 декабря) вакцинация против COVID-19 начнется по всему Евросоюзу. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС. Люди начнут получать вакцину в Афинах, Риме, Хельсинки и в Софии. Наши европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха", – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что очень скоро в Евросоюз привезут больше вакцин, как только подтвердят их безопасность и эффективность.

По ее словам, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения, 450 млн человек, а также жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Главный коммерческий немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания вместе с американской Pfizer. 

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности ВеликобританияКанадаСШАШвеция и Бахрейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 79,8 млн человек. Скончалось от COVID-19 1,77 млн, а выздоровело более 45 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Великобритания, Еврокомиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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