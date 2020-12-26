Глава Еврокомиссии назвала день начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцину от коронавирусной инфекции получили все страны Евросоюза. Вакцины, по ее словам, хватит для всего населения, 450 млн человек.

Сегодня вакцину доставили во все страны ЕС Фото: EPA

Вакцину от COVID-19 по состоянию на 26 декабря доставили во все страны Европейского союза, 27 декабря начнется вакцинация населения. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении, которое опубликовали в Twitter 26 декабря.

"Мы начинаем перелистывать страницу трудного года. Сегодня день доставки, а завтра (27 декабря) вакцинация против COVID-19 начнется по всему Евросоюзу. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС. Люди начнут получать вакцину в Афинах, Риме, Хельсинки и в Софии. Наши европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха", – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что очень скоро в Евросоюз привезут больше вакцин, как только подтвердят их безопасность и эффективность.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

По ее словам, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения, 450 млн человек, а также жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Главный коммерческий немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания вместе с американской Pfizer.

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 79,8 млн человек. Скончалось от COVID-19 1,77 млн, а выздоровело более 45 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.