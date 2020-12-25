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Глава Еврокомиссии считает, что вакцинация от COVID-19 поможет ЕС вернуться к нормальной жизни

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что через два дня вакцинация от коронавируса начнется во всех странах Евросоюза.

Фон дер Ляйен: Берегите себя!
Фон дер Ляйен: Берегите себя!
Фото: ЕРА

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что вакцинация от COVID-19 поможет ЕС вернуться к нормальной жизни. Об этом она написала 25 декабря в Twitter.

По ее словам, уже через два дня вакцинация начнется во всех странах Евросоюза.

"В этом году Рождество другое. Но сегодня я хочу своим посланием вселить надежду: вместе мы сможем победить этот вирус… Как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем вернуться к нормальной жизни. А пока – берегите себя", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 декабря в мире коронавирусом заразилось почти 79,4 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,74 млн человек, а выздоровело более 44,8 млн пациентов.

По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

22 декабря главный коммерческий директор немецкой фирмы BioNTech Шон Маретт заявил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания и американская Pfizer.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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