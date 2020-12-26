Лукашенко не хочет получать прививку от COVID-19. Беларусь планирует начать вакцинацию российским препаратом

Александр Лукашенко сказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси будет добровольной.

Александр Лукашенко заявил 25 декабря во время визита в городскую детскую инфекционную больницу Минска, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19. Фрагмент его выступления показал канал СТВ.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду – мое настроение личное. Личное – не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче", – сказал он. В июле тогдашний президент страны утверждал, что "на ногах умудрился перенести коронавирус".

Лукашенко отметил, что иммунизация граждан Беларуси будет добровольной.

"Вакцинация будет. Захотите – вакцинируйтесь, не захотите – никого заставлять не будем. Решайте сами. [...] Мы планируем [привить] 1,2 млн [человек]. А сколько будет, зависит от вас. Может, и 2 млн. Зависит от того, как люди пойдут на это. Хотят вакцинироваться – пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем выбор вакцин. Никто же не знает, какая лучше на сегодня вакцина. Мы планируем пять-шесть вакцин. В зависимости от того, как договоримся. Сейчас это большой дефицит", – обратился Лукашенко к медикам, его цитирует сайт президента Беларуси.

Он уточнил, что начать кампанию по иммунизации белорусов планируют российским препаратом – его планируют закупить, а также производить в Беларуси. Население страны по официальным данным на 1 января 2020 года – 9,4 млн человек.

Минздрав страны 21 декабря одобрил к использованию вакцину "Спутник V", разработанную российским Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Начать вакцинацию в Беларуси рассчитывают с января 2021 года.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Александр Лукашенко 15 декабря во время визита в областную клиническую больницу Могилева заявлял, что Беларусь займется разработкой собственной вакцины от COVID-19.