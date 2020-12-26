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Украинские пограничники ответили на заявление Лукашенко о "тоннах оружия" из Украины

Белорусская сторона ни разу не предоставила факты по поводу контрабанды оружия из Украины, сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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На границе с Беларусью находили пневматическое, охотничье или холодное оружие
На границе с Беларусью находили пневматическое, охотничье или холодное оружие
Фото: depositphotos.com

Пограничники выявили 48 единиц оружия на границе Украины и Беларуси с начала года. 10 из них везли из Беларуси, сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" 26 декабря.

В последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается из Украины, но пока ни одного подтверждения этих заявлений Украине не предоставили, отметил Демченко.

"Как и в предыдущие разы, так и в этот раз (Демченко имеет в виду высказывание Александра Лукашенко о том, что "террористическая группа" бывшего политзаключенного Николая Автуховича везла "тоннами оружие через Украину". – "ГОРДОН") никакой информации от смежной стороны ГПСУ по линии погранично-представительского аппарата не получала", – подчеркнул пресс-секретарь ГПСУ.

Количество оружия, обнаруженного на границе с Беларусью, весьма незначительно. Большинство из найденного – пневматическое, охотничье или холодное оружие.

"Может, в смежной стране "тоннами оружия" считают отдельные виды изделий и оборудования, поставляемых из Украины в рамках контрактов между белорусскими и украинскими учреждениями, например, для авиационной отрасли, и пересекающие границу?" – спросил он.

Представитель ГПСУ отметил, что украинская сторона неоднократно обращала внимание белорусских коллег на систематические попытки перемещения из Беларуси крупных партий контрабандных сигарет через пункты пропуска.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло заявление Лукашенко о задержании "террористов", которые якобы перевозили из Украины оружие.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, контрабанда, ГПСУ, Андрей Демченко, границы
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