Лукашенко заявил о задержании "террористов", которые везли через Украину "тонны оружия"

Александр Лукашенко утверждает, что задержанные "террористы" готовили террористические акты по всей Беларуси.

Александр Лукашенко 25 декабря заявил, что белорусские спецслужбы задержали "террористическую группу" бывшего политзаключенного Николая Автуховича. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы все их каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я [Автуховича], честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну, просто молодцы! Слава богу, что задержали", – сказал Лукашенко.

По его словам, в других действующих группировках работают правоохранители под прикрытием.

"Есть несколько группировочек еще. Своих два-три [человека в этих группировках] есть, оттуда [из-за границы] присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно – границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают – у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", – утверждает Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.