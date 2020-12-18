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Шушкевич о договоре МВД Беларуси и Росгвардии: Это подлое предательство Лукашенко. Шаг за шагом осуществляется сдача страны

Лукашенко с удовольствием предоставит все возможности угрожать Украине из Беларуси, и российскому президенту Владимиру Путину об этом даже просить не придется. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич: Этот договор потеря национальной самостоятельности
Шушкевич: Этот договор – потеря национальной самостоятельности
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Александр Лукашенко творит совершенно недопустимые вещи, охраняя Беларусь от белорусского народа, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

"Шаг за шагом осуществляется сдача страны. Этот договор [о сотрудничестве между МВД Беларуси и Росгвардией] – потеря национальной самостоятельности и подлое предательство Лукашенко. Давно было ясно, что он бандит с большой дороги. На случай, если не хватит здешних омоновцев, пригласил Росгвардию. Это все запрещено Конституцией, он давно на нее начхал и творит совершенно недопустимые вещи, охраняя Беларусь от белорусского народа", – сказал Шушкевич.

По его мнению, Лукашенко откажется от поддержки Украины, чтобы сохранить финансовую поддержку от российского руководства.

"Конечно, Лукашенко с удовольствием предоставит все возможности из Беларуси угрожать Украине. Даже [президенту РФ ВладимируПутину об этом просить не надо. Лукашенко это сделает как услугу. Он преступно действует ради того, чтобы Путин давал ему кредиты и защищал его. Он вынужден быть преданным Путину, потому что он – ноль без российских кредитов. Ему нечем оплачивать свой ОМОН. В Беларуси ведь полицейских всяких на душу населения в шесть раз больше, чем в Польше или Финляндии и других странах", – отметил собеседник.

Он убежден, что Лукашенко будет и дальше держаться за власть.

"Лукашенко – жалкий троечник, необразованный человек, который понятия не имеет об управлении государством. Все, на что он способен, – это только страх наводить на людей. После таких протестов Лукашенко должен был уйти в отставку. Но у него нет ни чувства гордости, ни чувства достоинства. Лукашенко некуда деваться, и он подавил людей, запугав их. Не стоит рассчитывать, что он уйдет сам. Это не такого уровня человек. Он понимает, что к чему, но будет держаться за власть любыми доступными ему методами", – резюмировал Шушкевич.

18 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск Национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве. Среди прочего ведомства планируют сотрудничать в сферах охраны общественного порядка, борьбы с терроризмом и экстремизмом, охраны гособъектов, важных и режимных объектов, обмениваться опытом, проводить консультации и развивать информационные технологии.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко и Путин созванивались несколько раз и обсуждали протесты. Лукашенко, в частности, заявлял, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин 27 августа объявил о создании резерва российских силовиков для помощи властям Беларуси в борьбе с "экстремистскими элементами". Но уже 31 августа Кремль не увидел смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России в Беларуси.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. В итоге послы стран ЕС 16 декабря одобрили его 16 декабря.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Россия, Украина, конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, Станислав Шушкевич, безопасность, Росгвардия, акции протеста
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