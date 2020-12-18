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СМИ обнародовали расшифровку выступления главы КГБ Беларуси на "Гродно Азоте". Он говорил о "цветной революции" и "шпионах"

Сотрудники одного из крупнейших предприятий страны "Гродно Азот" остро реагировали на выступление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, который, кроме прочего, говорил им, что Польша "выделяет деньги на "взрывы" студенческих отрядов и рабочих", а власти Беларуси намерены готовиться к "горячей войне", пишет "Наша Ніва".

Тертель входит в список белорусских чиновников, против которых ЕС и Канада ввели санкции из-за продолжающихся репрессий против общества Беларуси
Тертель входит в список белорусских чиновников, против которых ЕС и Канада ввели санкции из-за продолжающихся репрессий против общества Беларуси
Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

17 декабря белорусское издание "Наша Ніва" опубликовало выдержки из выступления главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля перед рабочими одного из крупнейших предприятий страны "Гродно Азот". 

Издание пишет, что получило аудиозапись встречи, которая произошла 17 декабря. 

Тертель, согласно расшифровке, говорил в том числе, что в Беларуси реализовали "жесткий сценарий цветной революции". Белорусские спецслужбы к нему были готовы, заверил глава КГБ. 

"Тот, кто контролирует Беларусь, будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьезным ударом по Украине. Мы находимся в центре разделения мира", – сказал он. 

Он заявил, что Польша "выделяет деньги на "взрывы" студенческих отрядов и рабочих" в Беларуси, и пожаловался, что власти Беларуси проигрывают информационную войну. 

Кроме того, по словам Тертеля, спецслужбы Беларуси "даже готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями". 

"Готовимся и сейчас. [...] Готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но круто. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем такой вариант под видом гуманитарной миссии", – заявил глава КГБ. 

Такой "непростой период", по мнению Тертеля, продлится в Беларуси полтора-два года. 

В своем выступлении он сказал, что в Беларуси "ежегодно задерживают пять-шесть шпионов" из Польши и Литвы, упомянул оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико, назвав его марионеткой "российских кукловодов". Также Тертель говорил об убитом белорусском митингующем Александре Тарайковском. 

"Товарищ Таравновский или Тарайковский погиб в Минске. Но кто видел эти кадры – увидел, что мужчина стоит перед ОМОНом, вышел – и нагло встал. Он стоит целеустремленно. Простите, а кто был в США? Останавливают машину, ты должен положить руки на руль. Ели не положил руки на руль – что с тобой сделают? Пристрелят на месте", – завил он. 

Издание отметило, что последняя фраза вызвала негодование у аудитории. Тертелю кричали, что он говорил неправду. Реакция сотрудников завода на выступление главы КГБ в целом была острой, вопросы, которые ему задавали, "звучали критически", а аплодисменты раздались только раз – после одного из таких вопросов, подчеркнула "Наша Ніва". 

Тертель входит в список белорусских чиновников, против которых ЕС и Канада ввели санкции из-за продолжающихся репрессий против белорусского общества.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Польша, революция, акции протеста, протесты в Беларуси
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