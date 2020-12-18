МВД Беларуси и Росгвардия договорились вместе охранять порядок и бороться с терроризмом

Белорусские и российские силовики будут вместе охранять общественный порядок и бороться с терроризмом, говорится в соглашении сторон на сайте Национального центра правовой информации Беларуси.

За время протестов в Беларуси сотни демонстрантов получили травмы и ранения

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом идет речь в документе, который опубликовал Национальный центр правовой информации Беларуси 18 декабря.

Два силовых ведомства будут сотрудничать в таких сферах:

охрана общественного порядка и обеспечение безопасности;

охрана важных государственных объектов и специальных грузов;

борьба с терроризмом и экстремизмом;

охрана имущества физических и юридических лиц;

государственный контроль в области оборота оружия;

обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

охрана особо важных и режимных объектов;

обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;

развитие спортивных и культурных связей.

Кроме этого, белорусские и российские силовики будут обмениваться опытом, проводить консультации и семинары, совместные учения, вести научно-исследовательскую деятельность и развивать информационные технологии.

Договор заключили в Минске 19 ноября этого года. В опубликованном варианте отсутствуют печати и подписи сторон.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.