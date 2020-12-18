ГОРДОН
 
 
МИР

МВД Беларуси и Росгвардия договорились вместе охранять порядок и бороться с терроризмом

Белорусские и российские силовики будут вместе охранять общественный порядок и бороться с терроризмом, говорится в соглашении сторон на сайте Национального центра правовой информации Беларуси.

За время протестов в Беларуси сотни демонстрантов получили травмы и ранения
За время протестов в Беларуси сотни демонстрантов получили травмы и ранения

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом идет речь в документе, который опубликовал Национальный центр правовой информации Беларуси 18 декабря.

Два силовых ведомства будут сотрудничать в таких сферах:

  • охрана общественного порядка и обеспечение безопасности;
  • охрана важных государственных объектов и специальных грузов;
  • борьба с терроризмом и экстремизмом;
  • охрана имущества физических и юридических лиц;
  • государственный контроль в области оборота оружия;
  • обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
  • охрана особо важных и режимных объектов;
  • обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;
  • развитие спортивных и культурных связей.

Кроме этого, белорусские и российские силовики будут обмениваться опытом, проводить консультации и семинары, совместные учения, вести научно-исследовательскую деятельность и развивать информационные технологии.

Договор заключили в Минске 19 ноября этого года. В опубликованном варианте отсутствуют печати и подписи сторон.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Лукашенко и Путин созванивались несколько раз и обсуждали протесты. На сайте Лукашенко за месяц начала уличных протестов сообщалось о пяти телефонных разговорах с Путиным 7-го15-го16-го, 24-го и 30 августа. Главы государств обсуждали митинги в Беларуси. Лукашенко, в частности, заявлял, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. 

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Путин 27 августа объявил о создании резерва российских силовиков для помощи властям Беларуси в борьбе с "экстремистскими элементами". Но уже 31 августа Кремль не увидел смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России в Беларуси.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. В итоге послы стран ЕС 16 декабря одобрили его 16 декабря

Теги: Россия, Беларусь, технологии, учения, силовики, войска, сотрудничество, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
Шакира показала тренировку на роллердроме
Шакира показала тренировку на роллердроме
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
  "Это похоже на средний палец". Голдберг заступилась за Круза после его нецензурной брани в адрес съемочной группы фильма "Миссия невыполнима 7"
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"Счастлива – это мягко сказано". 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
Клуни прокомментировал нецензурное высказывание Круза, адресованное съемочной группе
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
"Страшно спугнуть это счастье". Королева рассказала, что сплотило ее семью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
Заразившаяся коронавирусом американская ведущая Дедженерес рассказала, какой из симптомов стал для нее неожиданностью
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
"Миссия невыполнима 7". После гневного выступления Круза из съемочной группы начали увольняться люди – СМИ
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
Козловский в чалме исполнил свою детскую мечту
29-летняя блогер-миллионник из Мексики умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
29-летняя блогер-миллионник из Мексики умерла после операции по увеличению ягодиц – СМИ
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
Друзья герцогини Кембриджской рассказали американскому таблоиду, какая она в обычной жизни
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS