Венедиктов: Лукашенко – как кусок мыла: когда его сжимаешь, он выскакивает

Венедиктов заявил, что Россия не хочет иметь у себя под боком страну, которую трясет Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко – неудобный партнер для России. Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналист почеркнул, что еще в сентябре, когда Лукашенко приезжал в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, поднимался вопрос о новой конституции Беларуси и новом главе государства.

"Они договорились, что через полтора года будет новая конституция и будет другой президент. Вот сейчас [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров ездил. До этого ездил [глава Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин. Сейчас ездил Лавров, с тем чтобы подталкивать Лукашенко к конституционной реформе... Нам нехорошо иметь у себя под боком страну, которую трясет", – отметил Венедиктов.

Однако, по словам журналиста, Лукашенко сопротивляется проведению конституционной реформы.

"Он сопротивляется. Мы это видим. Он пытается эту тему замылить. Ну, мы еще и деньги даем, кредиты даем. Поэтому у нас должник появляется. России важно тихо, спокойно... Нам еще санкций за Беларусь не хватало. Вот чего нам не хватало – это санкций за Беларусь. Поэтому я думаю, что Лукашенко попал – в какую историю, в какие тиски? У него три силы, которые его давят с трех сторон: протесты, Россия и Запад. Иногда они совпадают в каких-то вещах, а иногда у них прямо противоположные интересы. И Александр Григорьевич, как кусок мыла: когда его сжимаешь, он выскакивает", – добавил он.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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