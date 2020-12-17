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Венедиктов: Лукашенко – как кусок мыла: когда его сжимаешь, он выскакивает

Российские власти подталкивают считающего себе президентом Беларуси Александра Лукашенко к конституционной реформе, заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

 
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Венедиктов заявил, что Россия не хочет иметь у себя под боком страну, которую трясет
Венедиктов заявил, что Россия не хочет иметь у себя под боком страну, которую трясет
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко – неудобный партнер для России. Об этом российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналист почеркнул, что еще в сентябре, когда Лукашенко приезжал в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, поднимался вопрос о новой конституции Беларуси и новом главе государства.

"Они договорились, что через полтора года будет новая конституция и будет другой президент. Вот сейчас [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров ездил. До этого ездил [глава Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин. Сейчас ездил Лавров, с тем чтобы подталкивать Лукашенко к конституционной реформе... Нам нехорошо иметь у себя под боком страну, которую трясет", – отметил Венедиктов.

Однако, по словам журналиста, Лукашенко сопротивляется проведению конституционной реформы.

"Он сопротивляется. Мы это видим. Он пытается эту тему замылить. Ну, мы еще и деньги даем, кредиты даем. Поэтому у нас должник появляется. России важно тихо, спокойно... Нам еще санкций за Беларусь не хватало. Вот чего нам не хватало – это санкций за Беларусь. Поэтому я думаю, что Лукашенко попал – в какую историю, в какие тиски? У него три силы, которые его давят с трех сторон: протесты, Россия и Запад. Иногда они совпадают в каких-то вещах, а иногда у них прямо противоположные интересы. И Александр Григорьевич, как кусок мыла: когда его сжимаешь, он выскакивает", – добавил он.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митинговПо данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября снова вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Венедиктов, протесты в Беларуси
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